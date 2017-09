Matías Dituro, el arquero récord que no olvida Chile: "Ojalá algún día pueda fichar en un grande"

El arquero argentino Matías Dituro llegó a Deportes Antofagasta en el segundo semestre del 2015, precedido del Jorge Wilstermann de Bolivia, donde se hizo conocido por batir un récord mundial, luego de detener siete de ocho penales en el torneo de Clausura de la liga local.

Un registro que en el fútbol chileno demostró que no fue casualidad, con grandes actuaciones que lo hicieron ser pretendido para el arco de Colo Colo. Hoy en el club Bolívar de Beñat San José, Dituro cuenta cómo ha sido su nueva vida jugando en la altura de La Paz, y cómo ha hecho muy buenas migas con otros jugadores que militaron en Chile como Marcos Riquelme o Gastón Sirino.

Por último, Dituro reconoce su deseo de poder volver algún día a nuestro país, pero principalmente para vestir la camiseta de un grande como Universidad de Chile, Universidad Católica o el Cacique.

¿Cómo ha sido tu vida acá de vuelta en Bolivia, el tema de la altura?

La verdad es que estoy muy contento. Contento con la ciudad y con el club, que me han recibido de una manera muy grata. La adaptación me ha costado bastante eso sí, de Chile a La Paz es mucho el cambio y por eso me costó al principio, pero ya después de un torneo entero me estoy adaptando.

¿Lo mismo le pasó a tus compañeros que también jugaban en Chile como Gaston Sirino o Marcos Riquelme?

Sí, siempre hablamos con ellos. Yo antes concentraba con Ronnie (Fernández) y ahora con Marcos Riquelme, siempre hablamos del cambio de un fútbol a otro, de la infraestructura por ejemplo. En el fútbol chileno todas las canchas están bien cuidadas y son bonitas y acá está pendiente eso por parte de la federación. Pero todos ya de a poco nos hemos ido acomodando a la altura.

¿Cuánto influyó el fútbol chileno en tu éxito actual en el Bolívar?

Muchísimo, tuve un gran paso por el futbol competitivo chileno y la verdad es que me gustó demasiado. Es organizado y muy bonito, pero también es importante venir a un club grande como Bolívar, porque es un grande de Sudamérica que siempre pelea torneos locales, internacionales, tiene desafíos grandes y me sirve mucho para mi carrera porque ahora salimos campeones y este semestre queremos ser bicampeones.

¿Cuáles son tus proyectos a futuro?

Tengo contrato con el club y si existiera alguna posibilidad de otro lado, hay que hablar con el Bolívar. Como objetivo personal es seguir creciendo futbolísticamente con proyectos grandes y hay que hacer bien las cosas para esas oportunidades. Siempre he dicho que quiero volver a un grande del fútbol chileno para así conseguir un título allá.

Bueno, tu nombre ya estuvo en la órbita de Colo Colo ¿No es así?

Sí, en el mercado anterior mi nombre salió en Colo Colo, se habló con mi representante, pero no se pudo dar y seguiré trabajando, ojala algún día se pueda lograr una opción en un grande de Chile.

¿Tuviste el corazón dividido para el Chile-Bolivia?

Sí, corazón dividido, lo vi más como imparcial porque tengo compañeros de Bolivia, pero soy imparcial y solo hincho porArgentina. Siempre en los países me he llevado muchos amigos, cariño, sobre todo en Bolivia, en Chile, y Perú, siempre espero que les vaya bien a esas selecciones.