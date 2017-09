Premier League da el ejemplo: cerrará período de fichajes antes del inicio de la temporada

La Premier League inglesa cerrará su ventana de fichajes antes de que comience el campeonato, desde la temporada 2018-19, votaron este jueves los clubes, después de que varios entrenadores se quejaran porque el último mercado finalizó el 31 de agosto, cuando ya se habían disputado tres jornadas.

Los elencos de la Premier League no podrán fichar jugadores desde el jueves precedente al comienzo del campeonato.

El comunicado de la Premier League explica que los clubes sí "tendrán la posibilidad de vender sus jugadores a otros campeonatos en los que el mercado de fichajes esté abierto".

Alex Ferguson, el emblemático ex entrenador del Manchester United, actualmente embajador de técnicos de la UEFA, resumió recientemente la situación: "El problema con el mercado, que hemos vivido este año, es la fecha de cierre, el 31 de agosto, después de que los campeonatos hayan comenzado. Pensamos que habría que cerrarlo antes del comienzo de la temporada para que no se espere a ver los primeros resultados antes de fichar".

Jose Mourinho, actual entrenador del United, también pidió una ventana de fichajes más corta: "Como entrenador, no como un actor del mercado, preferiría que el periodo de fichajes terminara lo antes posible", dijo.

En los grandes campeonatos europeos el mercado cierra tradicionalmente el 31 de agosto, el 1 de septiembre en España, cuando normalmente ya se han jugado dos, tres o cuatro jornadas.

BREAKING: Premier League clubs vote to close its summer transfer window before first game of next season. Will close 5pm on a Thursday. #SSN

— Bryan Swanson (@skysports_bryan) September 7, 2017