De la preocupación a la rabia: El "fugado" juvenil Ariel Uribe enojó a Nico Córdova

Parecía ser la última joya de Santiago Wanderers pero una fuga inesperada tiene al club preocupado por la continuidad del joven Ariel Uribe, quien, tras jugar los dos partidos contra O'Higgins por Copa Chile, parece haber decidido buscar nuevos rumbos futbolísticos.

El volante, que fue titular el domingo pasado en el triunfo por 2-0, no se presentó a los entrenamientos posteriores en el complejo verde en Mantagua y su técnico Nicolás Córdova pasó de la preocupación al enojo al darse cuenta de la fuga de uno de los jugadores que tenía considerado para el Torneo de Transición.

"Lamentablemente no sabemos nada, por más esfuerzo que hemos hecho para saber de su paradero no conocemos. Su familia no respondió a los llamados. El martes a las 9:35 horas de la mañana le mandé un mensaje para saber por qué no se presentó en Mantagua a entrenar, al que no me respondió. A las una y media le envié otro mensaje que tampoco respondió para saber si le había pasado algo porque a esa altura uno empieza a preocuparse. A las 9 de la noche esperé que se conectara y una vez conectado le escribí -espero que así como está tomando una decisión, que espero sea la mejor para usted, pero que después sea responsable a la hora de asumir consecuencias", contó detalladamente de como se dieron los hechos en la búsqueda del jugador.

Según el directivo y abogado Rafael González, Wanderers le había ofrecido un contrato profesional a Uribe, el que no quiso firmar inmediatamente y en ese momento habría planificado su retiro del club.

Córdova confesó que confiaba en el jugador de 18 años, que fue seleccionado chileno en la gira de la selección Sub 20 por Japón, e, incluso, le iba a dar oportunidades en el primer equipo: "El club le había ofrecido contrato, nos quedamos a ver los partidos de la selección y de la sub 19, por eso dimos el dedo para arriba para que lo contrataran",.

Es más, el entrenador concluye que fue una maniobra orquestada por su agente para emigrar a otro club: "Lamentablemente en ese período que él entrenó, el representante desapareció, por lo tanto creemos que es una situación que estaba planificada".

Video: codigodeportivo.cl