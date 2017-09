El sorprendente Anderson derrotó a Carreño Busta y se metiío en la final del US Open

El sudafricano Kevin Anderson, sembrado Nº 28, remontó el partido con gran tenis para ganar el español Pablo Carreño Busta (Nº 12) por 4-6, 7-5, 6-3, 6-4, y clasificarse a la final del torneo masculino del Abierto de Estados Unidos.

Será el estreno de Anderson en la final de un Grand Slam cuando el domingo busque su primer título grande frente al ganador del otro tope de semifinales entre el español Rafael Nadal (Nº 1) y el argentino Juan Martín del Potro, campeón en 2009.

A sus 31 años, Anderson se convirtió en el primer sudafricano en la final del US Open desde Cliff Drysdale en 1965, cuando fue derrotado por el legendario español Manuel Santana.

.@KAndersonATP becomes the first South African to reach the #USOpen final in the Open Era!

He defeats Carreno Busta 4-6, 7-5, 6-3, 6-4! pic.twitter.com/aftgwC6ffy

— US Open Tennis (@usopen) September 8, 2017