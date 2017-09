El complejo panorama que le espera a Alexis Sánchez esta temporada en Arsenal

Alexis Sánchez volvió al Arsenal tras la magra doble fecha clasificatoria con la selección chilena (derrotas ante Paraguay y Bolivia), y el panorama no es auspicioso: el cuadro Gunner marcha 16º con sólo tres puntos y acumula dos caídas consecutivas, siendo la última un desastroso 4-0 ante Liverpool.

Por eso, la actual Premier League asoma como un duro desafío para los de Arsene Wenger, quienes de no empezar a ganar podrían verse peleando por la permanencia en una situación que sería, al menos, insólita.

Además, el elenco londinense no disputará la edición 2017/2018 de la Champions League y deberá conformarse con la Europa League, competición en la que comparte grupo, el H, con Bate Borisov, Colonia y Estrella Roja. De pasar esta fase tendrá duros rivales como el AC Milan, Lyon, Lazio y Zenit, sumados a todos los terceros de la fase de grupos de la Champions.

Publimetro Chile

Guardiola reveló detalles sabrosos de la fallida negociación del City por Alexis Sánchez

El tocopillano suma a todas esas preocupaciones del equipo una personal: el camarín de los Gunners no estaría conforme con la actitud del chileno por querer emigrar al Manchester City y habría perdido el piso ganado con sus buenas actuaciones en la campaña anterior, como aseguran diversos medios ingleses.

También deberá convencer al técnico galo quien ya le advirtió que debía "ponerse pronto en forma" para ser parte de las convocatorias del equipo del norte de Londres.

En lo estrictamente futbolístico, el ex Barcelona no perdería su puesto de titular, primero, por su brillante temporada anterior donde fue el mejor y segundo porque las alternativas que sumaron los londinenses en este mercado no fueron muchas en ofensiva. Sí podría verse opacado por Alexandre Lacazette, el delantero francés que es la principal apuesta para este curso.

El apretón más inmediato para los rojiblancos es este sábado 9 de septiembre, a las 11.00 horas de Chile, cuando reciban al Bournemouth por la cuarta fecha de la Premier League, donde Alexis comenzará su cuarta temporada en los Gunners, una que podría terminar a la mitad, ya que el City arremetería por Sánchez nuevamente en enero y allí no quedará otra que venderlo si no quieren quedarse en cero, ya de no hacerlo negociará como futbolista libre al término de su contrato.