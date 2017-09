Guardiola reveló detalles sabrosos de la fallida negociación del City por Alexis Sánchez

Pese a que la prensa inglesa informaba día a día sobre el gran anhelo del Manchester City de fichar a Alexis Sánchez, el técnico de los Sky Blues, Josep Guardiola, jugaba al misterio y no se refería explícitamente al tema.

Sin embargo, este viernes el técnico catalán rompió con ese molde y reconoció que deseaba contar con el delantero chileno, cuyo traspaso a los Citizens se cayó a última hora.

"Por supuesto que estábamos interesados en él, pero Arsenal decidió no venderlo", admitió el ex DT del Barcelona y Bayern Munich en conferencia de prensa, previa al duelo de este fin de semana ante Liverpool.

Guardiola best bits, including cover for Kompany, answers for La Liga and how the Alexis Sanchez transfer unfolded… pic.twitter.com/7XC66vVOJa

— Sam Lee (@Sammy_Goal) September 8, 2017