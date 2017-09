Hoyos ya se olvidó del Superclásico: "El plantel tuvo un cambio de chip rápido"

Ángel Guillermo Hoyos, entrenador de Universidad de Chile, mira con optimismo el futuro de los azules luego de haber sido goleados en el Superclásico con Colo Colo. Los azules pasaron por arriba de Audax Italiano en Copa Chile y ahora se enfocan en el partido de mañana contra O’Higgins por el Torneo de Transición.

El entrenador de la U analizó el presente del equipo tras lo ocurrido en Macul: "Lo normal después de una derrota en un clásico es que nos duela a todos. A quién no le duele perder con el eterno rival a quien hace muchos años no se le puede vencer".

"Solo me queda agradecer al jugador que logró un cambio de chip rápido, no es fácil enfrentar otra competencia a las 72 horas de un clásico. Esa capacidad la manifestaron en el juego, se dio vuelta y es obvio que ahora están más cómodos que hace una semana. Estamos más cómodos que al principio y solo hay que agradecérselo al jugador", sentenció en conferencia de prensa.

Además, Hoyos analizó la opción de jugar con dos delanteros centros, sobre lo que anunció que "definimos el fútbol como un todo. El equipo tiene participación total en el atacar y en el defender. Por eso, más allá de quién juegue o no, no nos cambia la base, la 'placa madre'. Hoy por hoy, la disponibilidad de tener varios delanteros te permite alternarlos, pero si esos jugadores no cumplen el trabajo de retroceso, no sirve".

Y sobre el partido que le espera ante los celestes, que son los colistas del Transición, dijo que "le tenemos un gran respeto, es una institución hermosa, que está creciendo. Sería una imprudencia de nosotros, por tres o cuatro resultados, no valorar lo que es O’Higgins".

Publimetro Chile

Con el líder Unión abriendo la fecha: la programación de la sexta fecha del Transición

Obviamente, Hoyos mira de reojo la opción de ser bicampeones del fútbol chileno, pero pone mesura ya que considera que aún es temprano para pensar en eso.

"Hay mucha liga en juego, la anterior se definió en la última etapa, con muchos cambios y muchos equipos con posibilidades. Esta vez no será la excepción, quedan 30 puntos en juego aún. Nosotros vamos partido a partido tratando de buscar el resultado que queremos", dijo.

Por último, destacó la levantada luego de caer en Colo Colo y la eliminación de Audax en Copa Chile: "Tuvimos dos partidos difíciles. La mentalidad tuvimos que cambiarla muy rápido. Pero hay una comunión muy grande entre institución y plantel. Consolidamos una buena serie, y eso hace que no vivamos el pasado".

"El presente de Copa Chile me dice que estamos clasificados y que no este Colo Colo o Universidad Católica demuestra que hay una paridad en el fútbol. Muchas veces se menosprecia las virtudes de otros equipos", cerró.