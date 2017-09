Luis Marín ratificó su salida de Temuco tras ser desechado por Giovagnoli

El arquero Luis Marín confirmó su salida de Deportes Temuco tras no tener opciones de jugar y no estar en los planes del entrenador Dalcio Giovagnioli para este segundo semestre.

El ex seleccionado nacional de 34 años escribió en su cuenta de Twitter una emotiva carta, donde aseguró que deja el club al cual le tomó mucho cariño y que se va sin rencores pese a ser postergado por el DT trasandino.

Marín ahora estará sin club y buscará nuevos horizontes el próximo año para seguir alargando una carrera que incluso lo llevó a ser portero suplente de Chile en el Mundial de Sudáfrica 2010.

"No tengo más que palabras de agradecimiento para toda la gente que me hizo sentir importante, me valoró y se dio el tiempo de conocerme desde que llegue a esta hermosa ciudad", dijo Marín, quien no fue considerado por el entrenador del Pije, que prefirió utilizar en su lugar a José Luis Gamonal, quien se quedó con el puesto de titular.

"No hay rencores ni nada. Tengo y tendré una carrera intachable como jugador y como persona. Me ha tocado de todo y de todo eso aprendí. Gracias por todo querido Temuco", cerró.