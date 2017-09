Walter Montillo en Chile: revela que su "prioridad" era volver a la U y abrió la puerta a su regreso a las canchas

Walter Montillo dejó una grata impresión en Universidad de Chile (2008-2010) por su calidad y entrega. La Ardilla, además, se identificó con los colores y cada vez que puede le hace un guiño a la fanaticada azul.

Ahora, retirado por sus continuas lesiones, el volante argentino arribó a Chile para presenciar el duelo de la U ante O'Higgins (sábado 9 de septiembre, 18.00 horas) y dejó la puerta abierta sobre una posible vuelta a la actividad y al club universitario.

"Siempre mi prioridad fue la U, pero lamentablemente a principio de año no se dio, siempre lo tengo en mis sueños de entrar a la cancha con mi hijo, como siempre lo había querido, por eso me estoy preparando. No he hablado con nadie pero siempre hay que estar preparado para lo que se pueda dar", aseguró Montillo al sitio Rincón del Bulla.

El ex San Lorenzo explicó el particular motivo que tuvo para venir al país: "Le había prometido a mi hijo que si le iba bien en el colegio, íbamos a ver un partido de la U y como es feriado en Brasil aprovechamos. Es lindo reencontrarse con la gente e ir otra vez al club".

También comentó el cariño que le entrega la gente del Romántico Viajero y lanzó un mensaje: "Siempre me han apoyado, me ha ido bien, en Botafogo jugué poco, ahora me enfoqué en recuperarme y estamos en ese proceso, estoy entrenando y me estoy sintiendo bien. Veremos el próximo año si me puedo dar el gustito de volver", señaló.

Para cerrar, Montillo analizó el presente de los laicos tras la dolorosa caída en el Superclásico ante Colo Colo: "Siempre acompaño a la U, contento por el último campeonato (Clausura) que consiguieron y, a pesar de la derrota en el Superclásico (4-1 frente a Colo Colo), juega muy bien. Siempre estoy alentando, porque yo y mi familia le tenemos mucho cariño a la institución".