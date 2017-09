Papá del jugador de Santiago Wanderers que se "fugó": "Está bien, firmó con el Morelia"

Ariel Uribe debutó en Santiago Wanderers por Copa Chile ante O'Higgins (actuó en los dos partidos de la llave), y lo hizo con un buen nivel, demostrando que la cantera wanderina es una de las más prolíficas en el fútbol chileno.

Sin embargo, el jugador de 18 años tras el duelo ante los celestes no se presentó a entrenar, generando entre otras cosas, la molestia de Nicolás Córdova, técnico de los Caturros. El ex jugador señaló que "lamentablemente no sabemos nada, no conocemos su paradero".

El rumor que corría en el puerto se confirmó: el volante se encuentra en México junto a su representante argentino, Hugo Ramos, y ya acordó su arribo a un cuadro de la primera división azteca.

La negociación la confirmó Alfonso Uribe, padre del futbolista: "sólo puedo decir que está bien, que firmó con el Morelia y le pide disculpas a los hinchas, pues él privilegió su bienestar económico, pero sigue siendo muy wanderino", señaló a La Estrella de Valparaíso.

Así, Córdova no podrá contar con el juvenil para el Transición y el Decano suma otra salida conflictiva, similar al caso de Martín Arenas, que emigró a Villarreal y hoy está en Universidad de Chile.