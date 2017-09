El placentero retorno a Chile de Carlos Lampe en el chárter de la Roja

Las últimas horas de Carlos Lampe han sido bastante movidas: jugó como titular en el duelo entre Bolivia y Chile en La Paz, viajó a nuestro país y en menos de 27 horas estaba disputando su segundo encuentro, esta vez ante Universidad Católica por la Copa Chile. Pero, ¿cómo lo hizo Lampe para llegar a nuestro país de forma tan rápida?.

Los dirigentes de Huachipato hicieron un trabajo perfecto puesto que después de varias jornadas de negociación con la ANFP lograron que el portero viajara en el mismo chárter de la selección chilena con dirección a Santiago.

"Me subí primero al avión y estaba sentado atrás. Los ánimos del partido estaban muy calientes, pero no tuve ningún inconveniente. El plantel estaba muy adelante, aunque de lejos me saludé con Esteban Paredes, que me vio y se rió. Claudio Bravo pasó por al lado y todo bien", comentó el arquero de Huachipato a La Cuarta.



Lampe también aprovechó la oportunidad para poner sus fichas en la Roja como representante de Sudamérica en Rusia 2018. "Después del resultado entre Argentina y Venezuela se quedaron un poco más tranquilos, porque todavía tienen chances de clasificar y sé que lo harán", concluyó.