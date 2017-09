Rafael Nadal y Juan Martín Del Potro encienden el US Open con una tremenda semifinal

El US Open, último Grand Slam del año, está en su recta final en el cuadro masculino ya que las semifinales están definidas: Rafael Nadal v/s Juan Martín Del Potro y Kevin Anderson v/s Pablo Carreño Busta.

Sin duda, la primera de estas llaves es la más llamativa. El número uno del mundo y la Torre de Tandil animarán un partidazo en el Arthur Ashe a partir de las 18.30 hora de Chile. Se espera un duelo de alto vuelo y larga duración debido a las características de cada uno.

Los tenistas se han enfrentado 13 veces en el circuito de la ATP, con ocho victorias para el hispano y cinco para el trasandino. El antecedente más vistoso es otra semifinal que animaron en este mismo torneo estadounidense en 2009, con un rotundo triunfo del argentino por un triple 6-2. En ese torneo, Delpo terminó consagrándose campeón.

El ganador se enfrentará al vencedor del duelo entre el sudafricano Anderson y el español Carreño Busta, quienes juegan en el primer turno a las 17.00 horas, en duelo de sorpresas en Flushing Meadows.