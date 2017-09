Arsenal de Alexis Sánchez ganó en la Premier League y se sacudió de la mala racha

Arsenal venía aproblemado en este inicio de la Premier League: sólo tres puntos en tres jornadas y dos derrotas consecutivas, incluida la goleada 4-0 que le propinó el Liverpool. Pero el cuadro Gunner demostró toda su calidad y contundencia para sacudirse de este mal momento y abrochar un rotundo 3-0 ante el Bournemouth, elenco que aún no suma unidades en el torneo.

El primer gol para los londinenses fue obra de Danny Welbeck (5'), quién aprovechó un centro de Sead Kolasinac para abrir el marcador con un cabezazo. Luego, fue el turno de Alexandre Lacazette (27') definiendo fuerte y arriba tras pase del propio Welbeck. Todo lo cerró el ex delantero del Manchester United quién marcó su doblete personal con un zurdazo cruzado en el área (50') tras pase del galés Aaron Ramsey.

Con el partido ya cerrado ingresó Alexis Sánchez (74'), precisamente por el goleador del duelo. El chileno se mostró movedizo y aportó con su habilidad en el ataque rojiblanco. El ex Barcelona habilitó en los 78' a Olivier Giroud, pero el galo no pudo batir a Asmir Begovic. La más clara para el tocopillano llegó a los 92' cuando sacó un remate bajo que no llegó a la red por la correcta intervención del arquero bosnio.

Con este resultado, los de Arsene Wenger quedaron novenos con seis unidades. En la próxima fecha (17 de septiembre) tendrán un duro desafío ya que visitan al Chelsea, vigente campeón del torneo, en Stamford Bridge.

https://www.youtube.com/watch?v=ugpUWdl7n_4