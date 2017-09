La salvaje patada en el rostro que recibió el portero del Manchester City ante el Liverpool

Un momento bastante complicado se vivió este sábado en la mañana en el duelo entre Manchester City y Liverpool. A minutos de terminar el primer tiempo, el estadio se quedó en silencio cuando el portero Ederson recibió una fuerte patada en el rostro del delantero Sadio Mane quien saltó con la pierna en alto para intentar meter el balón dentro del arco.

La patada fue tan fuerte que se temió lo peor puesto que el arquero quedó en el suelo por varios minutos sin reacción alguna. Tras inmovilizarlo, el jugador se retiró en camilla y con el rostro ensangrentado. Debido a esa lesión, el chileno Claudio Bravo saltó a la cancha.

Tras el partido y aún con la preocupación viva, el técnico del City, Pep Guardiola, descartó una posible fractura en la casa del arquero. "Mané no vio a Ederson, él estaba mirando el balón pero el impacto fue enorme. No sé si fue para tarjeta roja (…) No creo que haya hueso roto. No hay intención de Mané. Espero que pueda volver tan pronto como sea posible", comentó a la prensa.

Por su parte el arquero, utilizó su cuenta en Twitter para mandar un mensaje de tranquilidad. "Hola a todos, estoy bien. Solo fue un susto. Fue un triunfo importante. Somos fuertes. Gracias a todos por los mensajes de apoyo", sostuvo el joven arquero.