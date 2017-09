El análisis de Hoyos nos sigue sorprendiendo: "Hoy perdimos dos puntos, pero ganamos un montón de cosas"

Aton Chile / El Gráfico Chile

El entrenador de Universidad de Chile, Ángel Guilermo Hoyos, no sigue sorprendido día a día. Ante los cuestionamientos sobre el opaco rendimiento de sus jugadores en el empate 2-2 ante O'higgins, el técnico de la U sacó nuevamente palabras de buena crianza para responde. "A lo mejor hoy perdimos dos puntos, pero ganamos un montón de cosas", sostuvo el DT, intentando no entrar en la cancha.

"Siempre el equipo buscó los tres puntos. En el segundo tiempo, el equipo hace una producción enorme, con esa hombría que lo caracteriza. Ha sido un empuje importante de atrás y estuvimos cerca de sumar los puntos que queríamos sumar. Es un torneo difícil, quedan 27 puntos en juego y creo que todas vamos a ganar y perder puntos", añadió.

El argentino también tuvo palabras para David Pizarro, quien una vez ingresó en el segundo tiempo para manejar la pelota. "Desde el primer día David nos rindió en un nivel extraordinario. Estoy muy contento con su forma de jugar y su forma de ser", dijo.

Consultado sobre el nivel de Gonzalo Jara y una posible baja en su rendimiento, Hoyos aseguró que "no me preocupa, porque conozco los valores de las personas, cómo se prepara. Uno no regala elogios y hay jugadores en la U que tiene un gran nivel. Rechazar una oferta millonaria del exterior y quedarse por amor en la U tiene un valor enorme. Estoy traquilo con la gente que tenemos".

(none)