El millonario premio que cobrarán los jugadores de la Roja aunque no clasifiquen al Mundial

Sin pasajes asegurados. Luego de la derrota por 3-0 frente a Paraguay en el estadio Monumental y el triunfo 1-0 de Bolivia sobre la Roja en el Hernando Siles de La Paz en la última fecha de clasificatorias, se dio a conocer la millonaria suma de 9 millones de dólares que cobrarán la Selección chilena de no llegar a clasificar al Mundial de Rusia 2018.

El convenio entre los jugadores y la ANFP fue realizada en 2015, mientras Sergio Jadue presidía el ente rector del fútbol chileno, reveló la publicación del diario El Mercurio.

Además, dieron a conocer que la comitiva negociadora estaba formada por Gary Medel, Jean Beausejour, Jorge Valdivia y Gonzalo Jara, quienes el pasado 10 de noviembre del 2015, aseguraron la suma de 9 millones de dólares, que hasta el momento están asegurados.

Además, y según informó el matutino, los jugadores recibirán un piso de 13.200 dólares, para cada uno de los 23 convocados por Juan Antonio Pizzi, a cada uno de los encuentros de las presentes clasificatorias.

Con esto, cada uno de los jugadores que dispute los 18 partidos clasificatorios, se embolsará 5,4 millones de dólares, cuando terminen los encuentros.

Pero no se quedan ahí, ya que a estos números, se deben sumar US$ 20.000 por partidos ganados como local, US$ 25.000 por los triunfos de visita, US$ 10.000 por igualdades de local y US$ 15.000 por empates como forasteros, a cada uno de los jugadores que disputaron los encuentros.

Además, de llegar a la cita mundialista, y según los documentos a los que accedió El Mercurio, el plantel recibirá otros 7 millones de la divisa norteamericana.