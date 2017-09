Choro Navia confía en la resurrección de Mati Fernández: "Si se pone las pilas será figura"

La nueva aventura futbolística de Matías Fernández, que fue anunciado como nuevo refuerzo del Necaxa de México, está por comenzar y pese a las opiniones dispares en torno al nivel de la liga donde recaló el jugador, los especialistas se muestran esperanzados en que por fin se consolide y sea una opción a la selección chilena.

Así lo expresa Reinaldo Navia, uno que sabe de ser ídolo en el país norteamericano donde jugó en siete equipos y se transformó en referente del equipo más popular del país, el América. Ahora como comentarista en radio y televisión, el Choro sabe que la Liga MX puede ser el trampolín definitivo para el ex colocolino.

Fernández fue anunciado como rimbombante refuerzo en Necaxa (Foto: Necaxa)

"Si él se pone las pilas será figura. Mati ha sufrido con las lesiones, que nunca lo dejaron despegar en Europa. Recuerdo que era un jugador revelación, la esperanza del fútbol chileno, porque es un jugador espectacular y todos sabemos lo que puede dar. Ahora, esperemos que no tenga ese tipo de problemas acá. Al contrario, a lo mejor le puede hacer bien porque está cerca de Chile y el Necaxa está lleno de chilenos, eso es un plus para que se sienta bien, sabe que no llega solo", señaló esperanzado de que pueda lucir sus condiciones en Aguascalientes.

Navia cree que las condiciones del jugador están intactas y fija en la parte psicológica su principal defecto: "Estar cerca, en los futbolístico te puede ayudar, está aun paso de Chile, de la selección y además México es un país bueno para vivir estar con la familia, tenemos el mismo idioma, con costumbres parecidas. Se da todo para que el jugador se adapte mejor", agrega.

Con la llegada de Fernández son 22 los chilenos que vieron en el país Azteca como el lugar para proyectar sus carreras, situación que para el Choro lo tiene motivado, defendiendo una liga que muchas veces fue tratada como "el cementerio de los futbolistas": "Es espectacular que lleguen, son jugadores que han pasado por Europa y a lo mejor no han tenido continuidad, que no les ha ido bien. Ahora es distinto, pueden ver el fútbol mexicano no cómo un futbol para retirarse. En el caso del Mati le queda mucho, el Nico (Castillo) está joven, pueden rendir mucho acá. Es un fútbol que le acomoda al jugador chileno y en lo económico no hay problemas porque hay clubes que te pagan casi lo mismo de muchos equipos de Europa", finaliza.

Matías Fernández sigue tramitando su Visa de trabajo mientras prepara su vuelta a las canchas que no será este fin de semana cuando Necaxa enfrente al Tigres de Eduardo Vargas, si no que cuando se acomode en el club y pueda debutar, con el partido contra el Morelia el 12 de septiembre por Copa MX como la opción más probable.