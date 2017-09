Valdivia y la amarilla que lo deja suspendido en Colo Colo: "Es una estupidez de Gamboa"

Colo Colo cosechó un empate 1-1 en su visita a Iquique por la sexta fecha del Transición, resultado que lo alejó un poco más del puntero Unión Española y de la opción de lograr el título. La molestia era evidente en los jugadores albos y Jorge Valdivia expresó este malestar descargándose contra el arbitro del encuentro, Eduardo Gamboa, por la tarjeta amarilla (76') que lo hará perderse el duelo ante San Luis (22 de septiembre).

"Es una estupidez de Gamboa, lo único que le dije es que cuando arbitran afuera lo hacen de manera distinta, porque él es FIFA creo, sólo por eso me puso amarilla. Acá cobran faltitas que en el campo internacional no cobran", aseguró el Mago a CDF.

El ex Palmeiras analizó el duelo ante los Dragones Celestes: "me voy molesto porque me parece que era un partido que no teníamos como perder y en una jugada de contraataque nos empatan, en mi punto de vista fuimos superiores pero no lo plasmamos en el resultado final. Empatamos un partido que no pensábamos empatar", señaló.

Para cerrar, el seleccionado nacional cree que aún hay chances de pelear por el título del torneo: "quedamos muy lejos de los primeros pero mientras tengamos posibilidades matemáticas debemos darle con todo, pero sin duda de que partido a partido debemos mejorar", concluyó.