Wenger confirma molestia en la hinchada Gunners con Sánchez: "Alexis se volverá a ganar a los fanáticos"

Luego de una lesión abdominal, la doble fecha eliminatoria y su fallido traspaso al Manchester City, el delantero Alexis Sánchez volvió a defender la camiseta del Arsenal en la Premier League. Si bien el jugador entrenó normalmente con el equipo durante toda la semana, el técnico Arsene Wenger decidió guardarlo y mandarlo a la cancha sólo los últimos 15 minutos del encuentro ante el Bournemouth.

La suplencia de Alexis obviamente fue tema en la rueda de prensa posterior al duelo. "Aún no está físicamente listo. Se integró tarde al plantel y estuvo lesionado, pero no tardará mucho en volver a su mejor nivel. Alexis está muy concentrado, trabaja duro y me dijo que está concentrado en la Premier y Europa League", intentó explicar Wenger.



Con respecto a la imagen que pueden tener los fanáticos del Arsenal tras su fallida partida ante Manchester City, el técnico intentó poner paños fríos. "La mejor manera de poner al público de tu parte es rindiendo bien. Alexis se volverá a ganar a los fanáticos, y se los ganará muy pronto", sentenció el extratega del Arsenal.

Para finalizar, Wenger reveló cómo vio a Sánchez tras el triunfo ante el Bournemouth. "Tuve una conversación con él después del partido, y no parecía infeliz. Quizás era porque se quedó sin marcar, pero siempre es peligroso interpretar actitudes", concluyó el DT.