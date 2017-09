Rosario Central de Parot y San Lorenzo de Díaz no se hicieron daño en Argentina

Rosario Central recibía a San Lorenzo por la segunda fecha de la Superliga argentina con la presencia de futbolistas nacionales en ambas escuadras: Alfonso Parot por el lado de los Canallas y Paulo Díaz en la formación del Ciclón. Ambos fueron titulares todo el compromiso.

En el Gigante de Arroyito, los elencos trasandinos no se hicieron daño y no pasaron del 0-0. Los chilenos cumplieron una correcta faena y anotaron una particularidad: ambos actuaron como laterales izquierdos en sus escuadras, posición natural del ex Universidad Católica, no así del formado en Palestino quién igualmente puede jugar en las cuatro plazas de la defensa.

Dato relevante si se considera que aquella posición es siempre sensible en las nóminas de la selección chilena, más aún dada la suspensión de Jean Beausejour. Ambos podrían ser opciones para la próxima nómina de Juan Antonio Pizzi para la doble fecha clasificatoria de octubre.

El partido tuvo como principal incidencia la expulsión de Víctor Salazar (42') por entrada sobre Santiago Romero, ex jugador de Deportes Iquique.

En la próxima fecha (16 de septiembre), los de Boedo reciben a Arsenal de Sarandí. Los de Diego Aguirre, además, tienen su compromiso por los cuartos de final ida de Copa Libertadores ante Lanús (13 de septiembre). Por su parte, los dirigidos por Paolo Montero serán forasteros (19 de septiembre) ante Temperley.