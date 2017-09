Mario Salas no se rinde: "Me gustó lo que mostró Católica"

El entrenador de Universidad Católica, Mario Salas, valoró la entrega de sus jugadores en el empate 2-2 ante Audax Italiano por la sexta del Torneo de Transición 2017.

El adiestrador defendió la decisión de disponer a Diego Buonanotte como centrodelantero. "La idea parece haber resultado plenamente. Diego es un jugador que, más allá del puesto en que se le encasille, es un jugador que se pude generar opciones de gol", dijo.

"El esquema fue el mismo que veníamos usando, cambió respeto a lo que hicimos con Huachipato (a mitad de semana por Copa Chile). Nunca renunciamos a la posición del 9, Diego lo hizo bastante bien, es una posición que para nosotros es importante, porque significa algo", añadió.

Salas indicó que "no he dicho que quedé conforme, quedé muy contento y me gustó lo que mostró Católica hoy día. Se dio un paso importantísimo, se vio un equipo que quiso ganar, lo que para mi es muy importante".

Respecto de las posibilidades de pelear el torneo, el DT indicó que "estamos con posibilidades de seguir luchando por el primer lugar y lo vamos a hacer hasta el final".

"Para nosotros, lo más importante es Temuco, después vendrán los clásicos", remató.