Nicolás Peric tras el empate: "Pensábamos que Universidad Católica era ganable"

Audax Italiano igualó ante Universidad Católica por la sexta fecha del Transición en el Bicentenario de La Florida. El conjunto audino tuvo como una de sus figuras a Nicolás Peric, arquero y capitán, quien entre otras cosas le tapó un penal a Diego Buonanotte. El locuaz golero analizó el duelo ante los universitarios y también se dio tiempo para repasar al cuerpo técnico de la UC.

"Fue un partido parejo, hicimos buena presión pero cometimos dos errores que nos costaron los goles. Logramos darlo vuelta, después ellos nos volvieron a empatar y quedó así. El segundo tiempo se hizo trabado con menos tránsito del balón, te pasa la cuenta la intensidad del primer tiempo", aseguró a CDF.

También, el experimentado portero sostuvo que pretendían sumar los tres puntos, dado el complicado presente de los dirigidos por Mario Salas. "No puedes relajarte, no quedo tranquilo con el resultado final, esperábamos ganar. Católica no venía con confianza, si bien es un equipo importante y con mucha calidad, pensábamos que era ganable", expresó.

Cuando el duelo concluyó, se registraron algunos incidentes menores entre el jugador y algunos cruzados, incluidos miembros del cuerpo técnico: "A Ribery (José Luis Muñoz) le dije que se calmara, porque lo conozco, y terminó a los empujones. Al del cuerpo técnico también (le pidió calma) pero, no sé ni quién es. Lo encontré una ordinariez lo de los gestos, para que nos vamos a ver la suerte entre gitanos, queda ahí y ya está", enfatizó.

Para cerrar, el talquino mostró su lado más lúdico en la antesala de las fiestas patrias: "Voy a comprarme una garrafa y un choripán. Soy huaso, me encantan las fiestas patrias", finalizó.