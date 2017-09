César Pinares confirmó que se va de Unión y ya se embarcó a su nuevo destino

César Pinares era la gran figura de Unión Española en el Transición, torneo en el que los hispanos son punteros absolutos con 16 puntos. Sin embargo, los de Independencia deberán afrontar el resto de la competencia sin el surgido en Colo Colo, quién ya confirmó que concretará su llegada a Al Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos.

"No fue una decisión fácil, llevaba más de un mes con esta propuesta. La intención era quedarme hasta diciembre, en el club lo saben, pero ellos no tuvieron interés en que fuera así. Al final, la balanza se cargó para el otro lado por lo deportivo y familiar", señaló a ADN antes de embarcarse rumbo al país asiático.

Sobre el interés de los hispanos y las dificultades en las negociaciones con los de Dubái, el jugador fue claro:"eso no fue por la intención de Unión de retenerme, solo hubo un conflicto de intereses entre lo que ellos querían. Nunca negociaron conmigo para que me quede, me extrañó por la buena relación que tengo con los dirigentes. Prefiero quedarme con los buenos recuerdos", aseguró.

También comentó sobre la posibilidad de perder su calidad actual de seleccionado nacional: "siempre traté de pelear por un puesto. Mi postura no cambia nada, voy a seguir subiendo mi nivel para mantenerme como opción. Sé que puedo estar y ese pensamiento no me lo va a quitar nadie", advirtió.

El habilidoso volante sumará con este club la novena camiseta a lo largo de su carrera y la tercera experiencia en el extranjero tras haber defendido clubes en Italia y Grecia.