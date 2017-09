El agradecido mensaje del defensor de Antofagasta que sufrió múltiple fractura facial

El pasado 23 de agosto el defensa de Deportes Antofagasta, Sebastián Villegas, protagonizó una impactante escena en el estadio Carlos Dittborn de Arica.

En el duelo de ida de los octavos de final de Copa Chile frente a San Marcos de Arica, el jugador de los Pumas recibió una patada de lleno en su rostro al momento de querer despejar un balón ante la opción de remate de Matías Campos López.

El golpe le produjo un traumatismo cráneo facial directo que generó diversas fracturas que lo obligaron a ser internado en el Hospital de Arica.

Mientras se recupera de las graves fracturas, el jugador ocupó su cuenta de Twitter para pronunciarse a través de un breve comunicado.

"No me arrepiento de lo que hice y lo volvería a hacer si es necesario, cómo no hacerlo si atrás mío tengo el respaldo de toda una institución, familia, amigos y una ciudad entera apoyándome", escribió el zaguero quien este martes deberá ser operado.

Y agregó: "Feliz por ustedes compañeros, por estar siempre en este momento tan difícil para mí y mi familia… Vamos antofa mierdaaaa (sic)".