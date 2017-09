Clavito Godoy prendió el ventilador: destruyó a árbitros, dirigentes y las canchas sintéticas

En su estilo único. Hernán Clavito Godoy prendió el ventilador y disparó contra todo el mundo en Caldera tras la derrota de Santiago Morning ante Deportes Copiapó por 1-0, que alejó a los bohemios de la lucha por el primer lugar de Primera B.

El longevo DT no se guardó nada y disparó con todo tras el partido, en el que fue expulsado por el juez Benjamín Saravia.

"El cuatro árbitro me echa por retar a un jugador mío, no estoy insultando a un contrario ni atacando al árbitro, el me echó porque Gamboa (juez asistente) tiene mas pantalones, mas viejo, los otros son niños de pecho", dijo en primer término en declaraciones que reprodujo el sitio En El Camarín.

"Siempre dije que de los cuatro árbitros no se hace uno, porque los otros no tienen experiencia ni bagaje porque vienen de cadetes, con 1500 personas se cagan enteros. Con Colo Colo y la U no pueden arbitrar, como será con 80 mil personas, no son capaces de arbitrar partidos difíciles", añadió.

Y no se quedó allí y acusó que contra los de la V negra "hay persecución, contra Santiago Morning, contra Nasur y contra mi porque yo no tengo pelos en la lengua, tienen que ver el vídeo para ver si es o no gol, le quitaron la efervescencia al fútbol".

"Los dirigentes son malos, se robaron toda la plata, allá en Miami echándose bronceador en las bolas el otro, se lleva toda la plata", reclamó contra Sergio Jadue.

Y vino más: "El fútbol está quebrado, no hay plata, tenemos que viajar en bus, no hay aviones, otros sinvergüenzas los de las líneas aéreas, están copadas en pasajes de 10 o 15 lucas, están matando el futbol".

Otro reclamo fue contra la superficie en la que se juegan algunos partidos, como es la del estadio La Caldera, que es sintética. Allí Godoy reclamó con todo.

"Las canchas sintéticas se tienen que acabar, la FIFA tiene que terminar con esto, van contra la salud de los jugadores, ruptura de ligamentos, ruptura de tendón de Aquiles", expresó.

Para terminar, una perlita: "Los periodistas tienen la culpa, ustedes la tienen porque no tienen huevos para decir las cosas. Algunos periodistas de Santiago son corruptos, están silenciados porque los paga el CDF".