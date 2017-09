Columna: Para Valdés la Selección

Carlos Silva

Uno de los nombres que sonó fuerte tras la funesta fecha doble de las Clasificatorias fue el de Valdés. La prensa santiaguina no dudó en mencionar al jugar de Colo Colo como opción para la Roja, lo que generó un profundo rechazo del camarín nacional. Claudio Bravo respondió a través de las redes sociales y Gary Medel no dudó en decir que "cuando vino no duró un entrenamiento". A mí también me gustaría ver citado a un Valdés, pero no a Jaime, sino que a Diego.

No creo que el actual jugador de Morelia sea capaz de “echarse al equipo al hombro” en estos duelos vitales que se vienen ante Ecuador y Brasil, pero sí pienso que puede aportar en una zona de la cancha donde pese a existir una infinifad de alternarnativas, la palabra refresco no existe.

El jugador de 23 años es junto a Nicolás Castillo el más regular en el siempre vilipendiado fútbol mexicano, liga que está años luz por sobre la chilena, sin embargo acá muchos la miran en menos.

El ex Audax es tan figura en el cuadro de Michoacán que su dorsal lo dice todo, juega con la 10. En el torneo pasado fue puntal para que el equipo mantenga la categoría, y en el presente certamen tiene una regularidad que muchos quiseran. Ha actuado en todos los partidos, sumando 699 y viene de convertir un gol el reciente fin de semana.

Valdés, Diego, le puede dar a la Roja aire en la mitad de la cancha, dominio del balón y pase gol. Situación que no se vio ante los paraguayos y bolivianos, por el bajo nivel de Díaz, Aránguiz y Vidal. ¿Y Valdivia? El Mago tiene chispasos de crack y puede despertar en cualquier momento, no obstante, citar a Valdés sería un premio a la constancia, de uno de los mejores chilenos en la Liga MX.

Pizzi suele citar a los jugadores que militan en México, por ende es raro que no haya llamado al volante de Monarcas, que por méritos no se queda y me gustaría verlo al menos en la nómina para la fecha doble que se viene en octubre.

Un amigo me dijo hace poco, tras un debate futbolero: “Ustedes los periodistas no van a escribir Diego Valdés lleva a Chile al Mundial”. Le dije, “no lo va a hacer solo, pero puede aportar y mucho, porque en esta Selección nadie sobra”. En momentos de crisis, es bueno mirar todas las alternativas y este Valdés sí creo que es una gran carta.