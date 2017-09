El torneo "más hermoso del mundo" arranca con una final anticipada

“Comienzan 90’ del deporte más hermoso del mundo”, es la frase que popularizó Luis Omar Tapia, periodista chileno radicado en Miami que lleva 24 años relatando la Champions League, como destaca en su cuenta de Twitter, y que ahora va por el cuarto de siglo.

La pelea por la Orejona arranca este martes con un “duelo de campanillas” entre el Barcelona y la Juventus, choque que perfectamente podría repetirse el 26 de mayo del año que viene, cuando se dispute la final, como advirtió el profesional criollo el viernes pasado en conversación con El Gráfico Chile, mientras escapaba del huracán Irma con rumbo a Panama City.

¿Qué es la Champions para ti?

Es el torneo más hermoso del mundo, un Mundial todos los años. Es el más importante, por todas las estrellas que muchos tienen que esperar cuatro años para verlas juntas en una Copa del Mundo. Yo, gracias a Dios, tengo el privilegio de hacerla todos los años.

Y empieza con un partidazo…

Sí, seguro, si lo vemos en el papel, sin duda, pero por todo lo que está pasando internamente en el Barcelona, ojalá que llegue recuperado y fortalecido, porque la Juventus se armó muy bien y es un equipo que viene jugando junto durante los últimos cinco años. La cuestión es ver cómo regresa Messi, después de todos los palos que recibió en Argentina.

Perfectamente podría ser la final…

Exacto. O sea, hay grupos con equipos de alto nivel y mucho prestigio, pero sí, podríamos llamarla una “final anticipada”, aunque esto recién comienza.

¿La Juve podrá recuperarse de otra final perdida?

Yo creo que sí, aunque tiene algunos jugadores que deben madurar un poquito más. Equipos como el Bayern, el Manchester City y el United, y el Real Madrid están varios metros por delante, pero se le ve futuro. La Juve puede llegar muy lejos, posiblemente a otra final.

¿Y el Barcelona de la partida de Neymar?

Difícil, porque se le fue un crack y no han sabido contratar bien. No tienen reemplazante no sólo de Neymar, sino tampoco desde que se fueron Xavi Hernández y Carles Puyol. Además, no han buscado un recambio para el retiro de Andrés Iniesta, que está a la vuelta de la esquina. Todo esto ha afectado al club, que ha gastado demasiado dinero y fichado muy mal.