La "felicidad a medias" de Fernando Cornejo tras su primer gol en Audax

Desde que llegó Fernando Cornejo a Audax Italiano le han pasado sólo cosas buenas, siendo el nacimiento de su hijo Matteo Emiliano el punto más alto de su felicidad. Por lo mismo, cuando vio que el balón ingresó a la portería de Christopher Toselli en el duelo ante Universidad Católica, no dudó en llevarse el dedo a la boca para celebrar en honor a su hijo.

Este es mi primer gol en Audax y estoy bastante contento. Aunque la verdad mi tanto es gracias al equipo y a Jorge (Faúndez) que estaba ahí para tocarla al lado. Espero seguir así, teniendo un rendimiento alto y ganando el siguiente partido. ¿La celebración? Claro que es en honor a Matteo quien cumplió tres meses”, comentó el volante a El Gráfico Chile una vez terminado el encuentro en La Florida.

Pero a pesar de su primera conquista, Cornejo tenía una sensación extraña en la boca debido a que tuvo que salir de la cancha a los 70’ por molestias físicas. "Tengo un poco de rabia porque no pude completar los 90’, pero contento por el rendimiento que tuvimos junto a mis compañeros. Desde el momento en que llegué el profe me ha dado mucha confianza y la verdad lo único que quiero es rendir bien. Pero vuelvo a decir, me queda ese sabor amargo por no jugar todo el partido", sostuvo el joven audino quien ya suma 468 minutos en el Transición.

Para finalizar, el ex jugador de Cobreloa dedicó un par de minuto a analizar el empate ante la UC. "Nosotros sabíamos muy bien a lo que jugaba Universidad Católica. El penal que erra Diego Buonanotte la verdad es que nos da vida porque después de eso nos salen los dos goles a nosotros. Creo que tuvimos varias opciones para cerrar a nuestro favor el partido pero bueno, una desconcentración y nos marcaron. Tenemos que aprender de los errores”, apunta Cornejo quien a pesar de todo, se fue bastante contento por su primer gol en Audax.