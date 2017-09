Le gritaron "viejo de mierda" y se enojó: La furia del Loco Abreu en el Chinquihue

Con 5 goles en lo que va de campeonato, Sebastián Abreu está salvando la "plata" en Deportes Puerto Montt ante la pobre campaña en el Transición, donde los albiverdes marchan en el duodécimo puesto con apenas siete puntos.

El veterano goleador uruguayo volvió a hacer de las suyas este fin de semana, cuando en los descuentos marcó el empate 1-1 ante La Serena en el Chinquihue. Un festejo que pudo ser feliz, pero que finalmente estuvo dedicado a un grupo de hinchas salmoneros que le gritaron "viejo de mierda".

"La afición, la que está detrás del arco, un grupo de ellos me gritó viejo de mierda. Entonces, me parece que a uno de los goleadores del campeonato, que te evoquen de esa manera y en lo personal, estoy haciendo una catarsis. Nunca lo sentí ni con los de River, ni con San Lorenzo ni Rosario Central, y ustedes saben lo que son", explicó un molesto Abreu tras el partido, pese a que los gritos y críticas habrían sido dirigidos al técnico Óscar Correa.

Luego lanzó una reflexión para tener en cuenta: "he aprendido a no tener la hipocresía de ser amigo del campeón y sí apoyar a la gente que necesita ganar. Qué quiero decir con eso, que a mí me enseñaron como aficionado a apoyar al equipo y alentarlo en los 90 minutos, , porque quiero lo mejor y quiero ganar. Cuando termina el partido, todos los reclamos, críticas, cánticos y quejas, uno los tiene que entender. Mientras la pelota rueda es traicionero el fútbol, crees que estás ganando una pulseada con críticas y en un minuto se te da vuelta y te abrazas y festejas”.

En este link podrá ver el video del desatado festejo de Abreu.