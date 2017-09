La triste anécdota que vivió Palermo en Boca y que le sirvió de consejo a Pinares

César Pinares es historia en Unión Española. El talentoso volante partió a Medio Oriente luego de una intensa negociación donde el club Al Sharjah de los Emiratos Árabes desembolsó 2,3 millones de dólares.

En medio de las tratativas, el formado en Colo Colo no formó parte de la concentración del plantel hispano que el viernes derrotó 1-0 a la Universidad de Concepción, triunfo que llevó a los de Independencia a extender su invicto y liderato en el Torneo de Transición.

La decisión de no contar con el jugador se tomó en conjunto entre el futbolista, el club y el técnico Martín Palermo. "A veces el jugador no está metido en el partido ante esta situación, hay algo emocional, y en una decisión conjunta decidimos que no estuviera", relató el propio DT argentino el viernes.

De paso, Titán reveló una anécdota de su época como jugador y que sirvió de consejo a Pinares. "Al estar avanzado (el traspaso) se corre riesgo por parte del club y el jugador. Se lo conté a César, el año '99 había comenzado el campeonato argentino y vino un equipo de Italia a comprarme", confesó Palermo.

"Boca no me quiso vender, dijo que el pase se haría en diciembre y en noviembre me rompí la rodilla, estuve seis meses parado y entonces se me cortó la posibilidad de partir al fútbol italiano, por eso en estos casos uno tiene que cuidar la posibilidad del jugador, de irse a un lugar donde lo económico y lo deportivo lo ha llevado a dar este paso”, explicó.

César Pinares tendrá su segundo paso por el extranjero luego que en 2010 fuera traspasado al Chievo Verona Primavera y tuviera un paso por Triestina en 2011-2012, en Italia, y Olympiakos Volou de Grecia en 2014.