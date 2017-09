Matías Sepulveda, el "otro" Tucu Hernández de O'Higgins: "Que me comparen con él me pone orgulloso"

Matías Sepúlveda fue la figura de O'Higgins en el empate 2-2 ante Universidad de Chile. El mediapunta de 18 años anotó los dos goles de los Celestes y poco a poco comienza a mostrar sus cualidades en Primera División.

El Tucu, como es apodado en Rancagua, fue uno de los sparring que llevó el entrenador de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, a Rusia por la Copa Confederaciones y tras el duelo con la U, se confesó con El Gráfico Chile y reveló que tuvo una muy buena conversación con Pedro Pablo Hernández, el Tucu que dejó una huella en O'Higgins.

Publimetro Chile

Trastienda azul: Walter Montillo volvió como estrella al Nacional que también tuvo espías

¿Cómo ha sido para ti, siendo tan joven tener a Gabriel Milito como entrenador?

Muy bien, me ha dado mucha confianza, muchos consejos, sabe mucho y tiene mucha experiencia. Tomo lo máximo de él y lo trato de aplicar en la cancha.

¿Cómo ves la confianza que te da Milito y tus compañeros en cada partido?

Tanto el profe como mis compañeros me dan mucha confianza y yo trato de dar lo mejor de mí en cada partido.

¿Mortero o Tucu, qué apodo te gusta más?

Ambos. Me dicen así de cariño, en Magallanes me decían Mortero y acá me dicen Tucu por Pedro Pablo Hernández y eso me pone orgulloso.

¿Te gustaría llegar a ser como Pedro Pablo Hernández?

Sí obviamente, en Rusia estuve con él, conversé harto con él, es muy simpático y pudimos hablar varias cosas y no tengo nada malo que decir, porque es una gran persona y buen jugador.

¿Te dio algún consejo?

Sí obviamente, me dijo que siga entrenando de esta manera, que siga ganando minutos. Él me contó toda su experiencia en el fútbol y todo bien con él.

(none)