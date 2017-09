Sampaoli se salió con la suya: Argentina-Perú se jugará en La Bombonera

Argentina está muy complicada en su pretensión de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Luego de empatar sus dos partidos en la pasada fecha doble de las Clasificatorias, ante Uruguay de visita y Venezuela de local, los trasandinos sumaron 24 puntos y se mantuvieron en la quinta posición, en zona de repechaje, siendo superados en diferencia de goles por Perú, que suma las mismas unidades y está cuarto.

Por eso, el duelo que vivirán argentinos y peruanos, el próximo 5 de octubre por la décimospetima fecha de las Clasificatorias, será clave en la intención de ambas selecciones de avanzar a la máxima cita planetaria de fútbol. Con este panorama, en Argentina no quieren dejar ningún detalle al azar y así lo dejó en claro el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, que pidió jugar el partido en La Bombonera para que sus hinchas se hagan sentir más fuerte en un recinto que tiene las gradas a pasos de la cancha.

La petición del casildense llegó a la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y los dirigentes rápidamente hicieron las gestiones para cambiar de sede, llegando a buen puerto. Según informó el noticiario Sportscenter de ESPN, la Conmebol dio el visto bueno para que el partido se juegue en el estadio de Boca Juniors, aprobando los estándares del estadio y también las condiciones de seguridad.

Argentina quiere festejar para no quedarse fuera del Mundial de Rusia 2018 / imagen: AFP

Así, sólo restaba la aprobación de la FIFA y en Perú ya fueron informados que el máximo organismo del fútbol también visó La Bombonera, según informó Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Acabo de leer el documento que me ha traído Víctor Villavicencio, que es oficial, y que ya debe haber llegado a AFA. Es un comunicado escueto y breve de la FIFA, frío hasta cierto punto, donde nos dicen que en base a la carta emitida desde la FPF nos da la respuesta que el estadio de Boca Juniors está activo, que no hay problemas de seguridad, ni nada por el estilo. En resumen, el partido entre la Argentina y Perú se juega en el estadio de la Bombonera", señaló el dirigente peruano en entrevista con el diario El Comercio.

Además, sobre los 90 días de anticipación que deben existir para solicitar a la FIFA un cambio de sede, agregó que "hemos pedido toda esa información. Lo que nos dice la FIFA en el comunicado es lo siguiente: que en base a consultas hechas con la Conmebol y esta entidad, ha afirmado que se han subsanado todos los problemas de seguridad que se habían dado en la Bombonera en el pasado. En resumen, el estadio está activo. Sobre los plazos nos ponen que más de una Federación no pudo cumplir con los plazos debidos para habilitar un estadio. Es decir 'igual para todos'. Conmebol fue decisivo allí. No iremos más allá y toca prepararnos".

Sobre cómo les afectará en lo deportivo este cambio de estadio para el partido clave que enfrentarán ante Argentina, Oblitas concluyó que "desde el punto de vista deportivo no tenemos ningún problema en jugar en la Bombonera, lo único que le pedimos a la FIFA es que nos envíen la comunicación para ver si el estadio estaba habilitado o no. La respuesta es que el estadio, para ellos, sí está activo. Preferimos dejar el tema allí, no hablamos más y para adelante. No hay ningún problema".