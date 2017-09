Golovkin calienta la "pelea del año": "Canelo sabe que en mis peleas no hay sobrevivientes"

Este sábado es la gran "pelea del año" entre el kasajo Gennady Golovkin y el mexicano Saúl "Canelo" Alvarez, en donde se pondrá en juego el título mediano de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Internacional de Boxeo.

El combate es el más esperado del año y donde los fanáticos del boxeo esperan olvidar el show de hace unas semanas entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor.

Golovkin está listo para la guerra en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y molesto por la crítica, el invicto kazajo (37-0, 33 KOs) lanzó un "palito" al azteca (49-1-1, 34 KOs), luego de haber vencido en su última lucha a Danny Jacobs.

"No soy Julio César Chávez Jr. y Canelo no es Danny Jacobs, el sabe que en mis peleas no hay supervivientes", dijo Golovkin, ante la victoria de Álvarez sobre el hijo de la leyenda mexicana.

En esa línea, sentenció que "contra Jacobs por primera vez fui a 12 rounds, pero no hay dudas que mi victoria fue mejor que la de Alvarez ante Chávez".

"Si hubiera derribado a Jacobs, no habría manera de que Golden Boy tuviera la confianza de poner a Canelo a pelear este año. Pero verlo pelear a Canelo contra Chávez me dio gran confianza", sentenció el kazajo, que fue papá por segunda vez el último viernes.