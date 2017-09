Hinchas del Arsenal blindan a Alexis: "Hizo más que cualquier otro desde que llegó"

El ambiente en el Emirates Stadium era de tensión cuando Alexis Sánchez se sacó el buzo y escuchó las últimas instrucciones para ingresar en el minuto 75 del partido contra el Bournemouth. Con el partido definido lo más importante era ver como lo recibiría la afición del Arsenal después de la negociación fallida para emigrar del club y su negativa a firmar una extensión de contrato con el club.

En el estadio la opinión fue dividida y cayeron algunas pifias cuando el relator oficial pronunció su nombre, lo que desató la polémica rápidamente en Londres. Pero al parecer la mayoría de los aficionados todavía siguen queriendo al chileno y se han encargado de defenderlo tanto en redes sociales como en los principales medios de comunicación de la Isla.

En el diario The Sun la columna de los hinchas, que realiza habitualmente la AFCamdem, resaltó la importancia del tocopillano: "A pesar de estar cerca de irse, y claramente abierto a un fichaje, la ira de los aficionados no debe dirigirse contra el propio Sánchez (…) Un jugador, que desde su llegada, ha hecho más para ayudar al equipo que cualquier otro merece el respaldo de los aficionados", señalan defendiendo su calidad.

"A pesar de todo lo que ha pasado, y la frustración que provoca, la ventana de fichajes está cerrada, Sánchez sigue siendo Gunner y los aficionados necesitan reunirse detrás del club", explican la publicación.

Escudriñando en blogs partidarios y en las declaraciones de los hinchas en programas de televisión, se puede sentir el mismo espíritu con la idea de ayudar a Alexis a que se sienta bien en el Arsenal. En Paddypower.com por ejemplo hicieron las tres razones porque los hinchas no tienen que pifiar a Sánchez: 1-Arsenal lo necesita, 2- No pidió formalmente irse y no lo hizo en la prensa, además de 3- Sería hipócrita criticarlo siendo que a Mesut Özil le ocurrió lo mismo y nadie habla sobre su situación.

El chileno sigue entrenando duro para convencerlos a todos y este jueves tendrá la oportunidad de hacerlo en cancha cuando el equipo inglés debute en la Europa League contra el Colonia de Alemania.