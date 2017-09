Miguel Ramírez y su opción de llegar a un 'grande': "Con el tiempo me voy sintiendo más preparado"

La paupérrima campaña de Colo Colo en el semestre, donde está lejos de la pelea por el título del Transición y quedó tempranamente eliminado de Copa Chile, tiene al técnico Pablo Guede entre las cuerdas.

Una situación similar es la que atraviesa Universidad Católica al mando de Mario Salas. Los Cruzados no encuentran el rumbo en el Transición y en Copa Chile ya dijeron adiós, por lo que el Comandante también ha perdido piso.

Es por esa razón que el nombre de Miguel Ramírez ha comenzado a sonar como nuevo DT en ambas escuadras, a las que defendió como jugador. Sin embargo, el técnico de San Luis se lo toma con calma.

"En la medida que he ido dirigiendo y que ha ido pasando el tiempo, me voy sintiendo mucho más preparado. Me siento mucho más preparado ahora que cuando inicié con San Luis. Hay muchas más horas de entrenamiento y partido, mucho más tiempo con los jugadores y uno va quemando etapas. Efectivamente hay que ir paso a paso y no hay que apurarse", reconoció Cheíto a Fox Sports.

"Si tengo que elegir para ir a dirigir, la verdad todavía no te podría responder. La verdad me daría lo mismo, donde vaya si es Colo Colo, la U, Católica, Unión, Audax, Palestino, O'Higgins o el extranjero, donde vaya trataremos de plasmar nuestra metodología", añadió.

El ex defensor aseguró estar abierto a escuchar ofertas y que ya se lo comunicó a la dirigencia del conjunto canario: "He escuchado, los dirigentes han estado siempre al tanto de las posibilidades que he tenido para salir a dirigir a otro equipo aquí en Chile y afuera. Ha sido súper abierta la comunicación con los dirigentes, si tengo que escuchar, lo haré. Las determinaciones uno las analiza en frío", explicó.

La U otra vez en el camino

Respecto al enfrentamiento frente a la U por Copa Chile, el DT que la idea es asegurar la llave en el Lucio Fariña. "Son dos partidos, ida y vuelta, yo creo que ahí va a estar la estrategia que va a utilizar la U, en una cancha para ellos siempre difícil. Para nosotros, por el momento que estamos viviendo, a pesar de la derrota, es bueno, y tenemos que asegurar acá", manifestó.

"Lo que vamos a proponer es lo mismo que hemos propuesto siempre, donde va a ser la presión, es lo que cambia, a quien vamos a presionar, es lo que cambia, por donde vamos a atacar, eso es lo que cambia, y no sé si será el mismo equipo que se presentará en este encuentro. Todas las situaciones son distintas, por eso es importante el momento de ambos equipos", concluyó.