En la UC la fe está intacta y avisan: "Ahora veremos una mejor Católica"

Universidad Católica ha cedido mucho terreno en el Torneo de Transición y está muy lejos de los punteros con apenas siete puntos en las primeras seis fechas del certamen.

Sin embargo, el volante argentino Luciano Aued se mostró muy positivo y en conferencia de prensa sentenció que el equipo está muy centrado en cambiar la mala imagen del arranque de este semestre.

"Es muy bueno este 'parate' (receso). Nos llega en el momento justo para recuperar varios jugadores que son muy importante para nosotros y los tenemos afuera", dijo el ex Racing Club.

En esa línea, el argentino dijo que "en mi caso también es bueno porque estuve un mes afuera y necesito acondicionarme en la parte física y futbolística. No es fácil estar un mes afuera, así que es importante esta pausa para seguir trabajando estas cosas".

Sobre lo mostrado en el último duelo ante Audax, que terminó igualado, sentenció que "hay que agarrar las cosas buenas que estamos haciendo. Estamos constantemente mirando videos y los errores que tenemos. Me parece que ahí va a estar la clave, achicarlos y mejorar en ese aspecto".

"Con la ayuda de los muchachos que se recuperarnos me parece que veremos una mejor Católica y esperemos sumar de a tres y seguir prendidos en el torneo", afirmó el volante.

Publimetro Chile

No se quedó allí y expresó que ante Audax "no logramos los tres puntos, pero es el camino. Por como se dieron las cosas, fue un resultado injusto. Dejamos una buena imagen, pero eso no basta para ganar un título".

Además, Aued confesó que "todavía duele la eliminación de Copa Chile (ante Huachipato), pero tenemos que seguir adelante".

Los cruzados enfrentarán a Deportes Temuco en la séptima jornada del Transición, tras la detención del campeonato producto de las Fiestas Patrias.