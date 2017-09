La notable carta de San Luis dedicada a sus hinchas para pedir "permiso" a los jefes para ir al estadio

Arrancan los cuartos de final de Copa Chile con el duelo entre San Luis y Universidad de Chile (jueves 14 de septiembre a las 17.30 en el estadio Lucio Fariña), y el cuadro canario ideó una llamativa carta para que los fanáticos canarios puedan asistir en masa para apoyar a los quillotanos.

Desde el cuadro amarillo publicaron una ingeniosa carta en su Twitter oficial que servirá como "justificativo" para ir al estadio. La misiva comienza con un sincero: "Estimado jefe/jefa, le debo confesar algo. No mentiré. No le diré que estoy enfermo o que mi hijo se cayó una vez más en el colegio, seré honesto".

"Tengo un gran amor, un amor en el que pienso todos los días y que si no lo veo al menos una vez por semana, me vuelvo loco y no soy feliz. Y sabrá usted, que no hay nada peor que un trabajador infeliz", continúa el escrito.

Luego, finaliza con un sentido: "Mi amor salta a la cancha este jueves. Un día raro, en un horario no muy cómodo, pero en el amor no hay tiempos ni espacios imposibles. Jefe, le solicito, déjeme salir antes, por favor. Un plantel completo se lo agradecerá".