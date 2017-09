Clavito Godoy fue citado al Tribunal de Disciplina tras su "día de furia" ante Copiapó

No lo perdonaron. El entrenador de Santiago Morning, Hernán Clavito Godoy, fue citado al Tribunal de Disicplina de la ANFP luego de sus duros dichos contra el medio local, especialmente sobre los dirigentes, jueces y la prensa.

La citación fue ratificada por el secretario Alejandro Musa, quien aseguró que "fueron citados para la próxima sesión el señor Hernán Godoy, técnico de Santiago Morning, y el jugador Jorge Valdivia, de Colo Colo, por las denuncias hechas por el Directorio de la ANFP a requerimiento de la Comisión Arbitral".

El entrenador del Morning reclamó con todo tras el duelo contra Copiapó, que perdieron por la cuenta mínima en Caldera, encuentro en el que fue expulsado por el juez Benjamín Saravia por reclamos.

Godoy se lanzó con todo tras el pleito y entre otras cosas dijo que "el cuatro árbitro me echa por retar a un jugador mío, no estoy insultando a un contrario ni atacando al árbitro, el me echó porque Gamboa (juez asistente) tiene mas pantalones, mas viejo, los otros son niños de pecho".

"Siempre dije que de los cuatro árbitros no se hace uno, porque los otros no tienen experiencia ni bagaje porque vienen de cadetes, con 1500 personas se cagan enteros. Con Colo Colo y la U no pueden arbitrar, como será con 80 mil personas, no son capaces de arbitrar partidos difíciles", añadió.

Y no se quedó allí y acusó que contra los de la V negra "hay persecución, contra Santiago Morning, contra Nasur y contra mi porque yo no tengo pelos en la lengua, tienen que ver el vídeo para ver si es o no gol, le quitaron la efervescencia al fútbol".