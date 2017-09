Berizzo explicó su absurda expulsión en Anfield: "Reconozco que fue un error"

El técnico del Sevilla, Eduardo Berizzo, se estrenó en la Champions League con un auspicioso empate 2-2 que sus dirigidos lograron en su visita a Anfield frente a Liverpool. El Toto aseguró haber quedado con "sensaciones muy positivas".

"El resultado deja sensaciones muy positivas. Conseguir un empate tras la primera parte, en la que nos costó mucho, tiene mérito. Ellos nos creaban problemas por la banda y en la segunda parte conseguimos equilibrar eso y empezamos a construir y, en general, a construir un partido mucho más sólido", analizó el argentino.

El punto negro de la jornada fue la absurda expulsión que protagonizó en el segundo tiempo. Cuando el Sevilla iba ganando retuvo el balón para perder tiempo y después hizo la misma acción cuando iban perdieron para "corregir" la anterior, pero el árbitro no lo entendió y lo expulsó.

"Reconozco que fue un error. La jugada de la expulsión es una rectificación que quiero hacer con respecto a una acción similar que sucede previamente, en la que me equivoco. Quiero corregir mi error y el único que no lo entiende como tal es el árbitro y me expulsa. De nada servía que yo quisiera perder tiempo con el resultado en contra", se lamentó.