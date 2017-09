Nelson Acosta con todo: acusa un show, niega que padece de alzheimer y asegura que "puedo volver a dirigir"

La noticia de que Nelson Acosta dejaba el fútbol debido a que tenía alzheimer remeció el balompié nacional, sin embargo, el propio ex entrenador de la selección chilena salió al paso de las informaciones, negando que padezca dicha enfermedad.

Yo no tengo nada. Dicen que tengo algunas cositas, pero yo no tengo nada y no me veo con ese problema, por eso estoy tranquilo y no me hago problema con nada", señaló el calvo estratega a radio Agricultura.

Es más, el ex campeón con Cobreloa y Everton aseguró que no planea dejar la actividad, y que si se le presenta la opción volverá a dirigir.

"Duele dejar el fútbol, pero estoy pensando que quizá deje el fútbol unos días o unos meses. Como no voy a sentir nada y estaré bien, puedo volver a dirigir sin problemas… Sólo pediré que no me llamen más los periodistas porque no responderé", indicó el uruguayo nacionalizado chileno.

Por último, Acosta aseguró que "el día de mañana tendré alguna enfermedad y punto, pero ahora me están haciendo un show".