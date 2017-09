La fuerte autocrítica de Esteban Paredes: "Miramos a muchos rivales en menos"

Con todo y sin anestesia. Esteban Paredes analizó el mal momento de Colo Colo, ya eliminado de Copa Chile y lejos de la lucha por el título del Torneo de Transición, en el que están a siete puntos del líder Unión Española.

El capitán y goleador de los albos fue claro en su autocrítica y sentenció que "hemos tenido partidos buenos como O'Higgins, pero esto pasa por nosotros, el 90% de la pérdida del torneo pasado fue culpa de nosotros (los jugadores). Aunque ustedes destacan más al técnico, para ustedes es más fácil atacar al técnico que a 25 jugadores".

"Soy bastante autocrítico. Me siento responsable porque tuvimos varias (en Iquique). No estuve a la altura, le han dado mucho al técnico, a lo mejor por los partidos vergonzosos que tuvimos en Copa Chile y la culpa de lo que pasa es nuestra", añadió Paredes.

Y en esa línea, el delantero confesó que "tenemos que ser autocríticos, esperemos que de una vez por todas podamos ser el equipo que somos. El otro día alguien me preguntó por qué no jugamos todos los partidos como contra la U y tiene razón, y ese es el equilibrio que debemos tener".

"Hoy ya no se juega con el escudo ni con la camiseta, el fútbol ha cambiado mucho, en todo el mundo. El otro día Francia con Luxemburgo empataron, hay que tener otra mentalidad, hay que dejar todo. Por allí miramos a muchos rivales por debajo del hombro, no jugamos con humildad y no con la concentración necesaria", agregó.

Además, Paredes consideró que "de repente el fútbol es injusto, a veces las personas que más trabajan no ganan nada o no ganan mucho, como es el caso de Marcelo Bielsa. No le hemos encontrado la vuelta, nada más, hay que trabajar más, es la única forma de cambiar. Se perdió la línea de juego por mirar en menos a los rivales y debemos recuperar la humildad".

Publimetro Chile

El Mago Valdivia puede recibir dura sanción por hablar contra los árbitros

El caso Valdivia

Además, el capitán albo se refirió a la situación que enfrenta Jorge Valdivia, que fue citado al Tribunal de Disciplina por sus dichos contra el juez Eduardo Gamboa tras el empate 1-1 ante Iquique.

El referente del Cacique se mostró muy molesto y acusó que "nosotros sentimos hace mucho tiempo que hay una persecución contra Colo Colo, hay jugadores que han realizado declaraciones peores que el Mago y no lo han citado al Tribunal".

"He visto cada reclamo, a cada colega decir muchas cosas a los árbitros y no se ha hecho nada, esperemos que Jorge no reciba una gran sanción. Que no lo tengamos sería una gran baja, genera muchas cosas al equipo", consideró Paredes.

Por otro lado, dijo que van a seguir en la batalla por el título: "Mientras tengamos chances vamos a luchar, estamos buscando la vuelta, la solución, y la tenemos que encontrar rápido porque no hay margen de error".