Canelo Álvarez amenaza a Golovkin: "Me preparé para noquearlo"

La pelea que el mundo del boxeo había esperado durante los últimos dos años se encuentra a tan sólo días para que pueda celebrarse cuando el sábado se enfrenten el campeón invicto kazako Gennady Golovkin ante el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez.

Álvarez, de 27 años, con marca de 49-1-1, 34 nocáuts, es consciente que se va a enfrentar al rival más difícil de su carrera profesional, superior a Floyd Mayweather junior, con quien sufrió la única derrota que tiene en su carrera profesional.

"Estoy preparado para el gran reto, se lo bueno que es Golovkin, pero también conocemos las debilidades que tiene. Me preparé para noquearlo", valoró Álvarez. "Hemos trabajado para aprovecharlas al máximo cuando esté en el cuadrilátero", añadió el azteca en conferencia de prensa.

Álvarez reiteró que estaba listo para conseguir la victoria y además hacerlo por la vía rápida al aprovechar su pegada y dejar nocáut a Golovkin.

"Estoy agradecido a todos los que han hecho posible la pelea y espero que el sábado se vea un gran espectáculo que deje felices a todos, pero especialmente a los aficionados. Es un momento histórico para nuestro deporte", destacó Golovkin.

Por su parte, el ex campeón mundial mexicano reiteró que no le gustaba hablar mucho, como había expresado también Golovkin, que le precedió en el turno de palabra, pero que estaba "listo" para una pelea que admitió sería "muy dura".

"Será muy complicada, pero es la pelea que todos querían ver, espero que la disfruten como yo lo voy a hacer y nos veremos el 16 de septiembre", agregó Álvarez, que al igual que Golovkin mostraron una educación y respeto absoluto todo el tiempo que duró la rueda de prensa.

Golovkin con marca de 37-0, 34 nocáuts, llega a Las Vegas como claro favorito a conseguir el triunfo y convencido que está frente a la pelea que siempre había deseado y soñado protagonizar.

El campeón del peso mediano, que tiene en su poder las coronas de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), de la Asociación Mundial de Boxeo ((AMB) y del Consejo Mundial (CMB), admite que tuvo toda la paciencia para esperar el momento decisivo y lo va aprovechar al máximo.

Las apuestas en Las Vegas, donde se va a disputar la pelea el próximo sábado, en el mismo escenario del T-Mobile Arena, donde el pasado 26 de agosto, el estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el peleador de las artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor, protagonizaron un simulacro de pelea, están todas a favor de Golovkin.

"Nunca me dejo llevar por este tipo de hechos que para mi no significan nada, lo único que cuenta es la gran preparación que he completado", destacó Golovkin. "Tengo un respeto absoluto hacia Álvarez y estoy muy agradecido de que al final aceptase a pelea", añadió.