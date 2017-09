Remate colocado y arquero de estatua: el golazo de Alexis en la Europa League

Alexis Sánchez anotó su primer gol de la temporada en Arsenal y fue una joya. El tanto se dio en el marco de la Europa League, en el debut de los Gunners ante el Colonia de Alemania.

Cuando el partido estaba igualado 1-1, a los 66 apareció el tocopillano, que encaró por izquierda hacia el centro y con un certero remate colocado dejó parado al arquero de los germanos.

Mira la nueva "Maravilla" del tocopillano en Europa.

Alexi​s with a stunning strike to give Arsena​l the lead. 2-1 pic.twitter.com/medXKyAfio

— Terje (@xArsenalTerje) September 14, 2017