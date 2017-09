25 años esperaron: los hinchas del Colonia invadieron Londres para ver a su equipo en la Europa League

El partido entre el Arsenal de Alexis Sánchez y el Colonia alemán, de la primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League , tuvo que ser retrasado una hora por "motivos de seguridad", anunció un portavoz del club londinense.

La razón era el importante número de hinchas alemanes desplazados al Emirates Stadium. Unos 20.000 seguidores alemanes viajaron, según la prensa británica, cuando apenas se habían concedido 3.000 plazas para el club de la ciudad de Colonia.

Y es entendible, porque el fanatismo de los germanos llegó a tal nivel porque su equipo volvía a un torneo continental luego de 25 años. Eso sí, disputaron la Copa Intertoto hace 20, pero no lograron pasar la fase inicial que daba cupos a la ya extinta Copa de la UEFA.

De esta manera, el Emirates Stadium vive un lleno para este partido, confirmó uno de los portavoces del Arsenal, aunque no precisamente por la presencia de los fanáticos de los "Cañoneros".

Así, la UEFA y el conjunto donde actúa Alexis han preferido demorar el arranque del choque para garantizar la seguridad y el normal desarrollo del encuentro.

