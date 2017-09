Miguel Ramírez y la derrota ante la U: "Jugaron de chico a grande y les resultó"

El técnico de San Luis de Quillota, Miguel Ramírez lamentó la derrota (1-0) a manos de Universidad de Chile y según su análisis se debió a que los azules jugaron “de chico a grande y les resultó".

En conferencia de prensa, el DT canario señaló que "no esperaba que la U jugara así. Jugaron de chico a grande ante nosotros y les resultó. En la primera llegada que tuvieron recibieron el regalo nuestro y pudieron manejar el encuentro a su antojo".

"Fue raro el partido. Es raro ver a la U jugar al pelotazo y de contragolpe. Si bien nos hicieron el gol y pusieron el oficio de sus jugadores para defender su ventaja, tras el tanto que nos hacen tratamos de abrir más la cancha y no tuvimos la claridad para desequilibrar el duelo", profundizó el Cheíto.

En cuánto a las opciones que se generaron sus dirigidos, Ramírez reconoció que "no tuvimos la capacidad de revertir el partido y no fuimos claros. Cuando queríamos, no podíamos, y cuando podíamos tomamos malas decisiones".

Y apuntó a que a su equipo le faltó "trabajo en equipo que muchas veces nos dio resultados. Si bien tuvimos una oportunidad mediante un penal, no se dio. Parece que estabamos destinados a perder en esta jornada".