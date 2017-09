Mosa vuelve a respaldar a Guede en Colo Colo y prepara la solución del conflicto con marca deportiva

Una jornada muy movida fue la que tuvo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en su regreso al país. Tras un viaje de ayuda humanitaria a Turquía, el puertomontino arribó al estadio Monumental donde se reunió con el entrenador de Colo Colo, Pablo Guede.

Es que la eliminación de Copa Chile a manos de Iberia y la igualdad ante Deportes Iquique en el último partido del Transición siguen rondando en Macul. Por eso, la continuidad de Guede quedó en duda.

Sin embargo, el timonel de Blanco y Negro volvió a entregar su respaldo al DT, siendo enfático en señalar que a fin de año será evaluada su continuidad, ya que el principal objetivo es lograr el campeonato.

"Fue una conversación que estamos poniéndonos al día en lo que ha sucedido en los últimos días. La realidad es esa (eliminados de Copa Chile y a siete puntos del líder) y la tenemos completamente asumida. Nuestro objetivo principal es el campeonato nacional", sostuvo Mosa.

"Hay 27 puntos en juego y el análisis lo vamos a realizar al final del campeonato. La evaluación la vamos a hacer cuando termine el campeonato antes no se va a realizar", agregó.

Otro de las temas que abordó el mandamás, fue la posible suspensión que puede recibir el volante Jorge Valdivia tras sus declaraciones contra el árbitro Eduardo Gamboa tras el duelo en Iquique.

La postura en Colo Colo es clara y Mosa fue enfático en indicar que "han sucedido casos peores, creo que cuatro o cinco y son situaciones que ocurren dentro de la Cancha, le pegan mucho y deberían quedar ahí".

"Han habido muchos errores y eso ha sucedido en varios clubes. Es un tema que no quiero criticar y no quiero hacer ese análisis. Eso lo debe realizar la gente de la ANFP y arreglar el tema arbitral para que no sea un tema", añadió.

Mosa y Guede siguen alineados - Photosport

La crisis con Under Armour

Además, en su retorno al país, Mosa también se encontró con las diferencias de opinión que tiene con la marca Under Armour por el tema del contrato que firmaron con Jorge Valdivia.

Desde la empresa aseguraron que no tienen comprometido un pago con ByN para costear el sueldo del Mago, sin embargo, Mosa ratificó que sí existe dicho acuerdo.

"Tenemos una diferencia de opinión con un tema que ustedes saben. Los hechos hablan por si sólo, no quiero seguir ventilando por la prensa y creo que la relación se debió mantener en lo privado. Llegamos en algunos momentos dados a ver la opción que más convenía y se tomó uno, pero Colo Colo no ha tenido nada por parte de ellos", dijo Mosa.

En esa línea, el presidente dijo que "cuando se comenzó a gestar la llegada del Mago lo primero que hice fue juntarme con la gente de Under Armour para ver como podíamos traerlo. Pase lo que pase, Valdivia cumplirá su contrato en Colo Colo".

Finalmente, confesó que "pretendo juntarme con ellos, ya que ha sido una alianza beneficiosa para ambos. Nosotros firmamos con Jorge Valdivia y espero que termine este asunto acá porque no le hace bien a nadie".

Cabe recordar que Colo Colo tiene contrato firmado hasta el 30 de junio del 2019 para que Under Armour sea la marca que visita al Cacique. No obstante, al Monumental ya llegaron ofertas de cuatro empresas y estas serán estudiadas y a fin de año se tomará una decisión.