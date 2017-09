La cancha y los recitales: El dolor de cabeza Monumental que afecta a Pizzi

El 5 de octubre la Selección chilena tendrá un partido clave en sus pretensiones de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Aquel jueves, la Roja recibirá a Ecuador en el estadio Monumental a partir de las 20:30 horas, donde es obligación lograr los tres puntos para enfrentar la última fecha de las Clasificatorias Sudamericanas ante Brasil, con opciones de ir a la cita planetaria.

A la preocupación por el nivel futbolístico que muestra el equipo de Juan Antonio Pizzi, se sumó un nuevo "inconveniente": el estado del terreno de juego del Monumental. Esto, porque el recinto de Colo Colo recibirá tres recitales en 15 días, lo que podría dañar las condiciones del césped.

Sin embargo, en Macul ya tomaron cartas en el asunto y el gerente de operaciones de Blanco y Negro, Gustavo Poblete, explicó a El Gráfico Chile las medidas que tomaron junto con las productoras de los eventos para entregar una cancha en optimas condiciones para el crucial partido ante los ecuatorianos.

"La carpeta que está en estos momentos no es una carpeta ancha, no es una carpeta pesada porque si fuera así, al estar húmedo nos baja el terreno y hoy día no sucede esto. Es una carpeta liviana que tiene porosidad que nos permite tener aireación del pasto", comenzó explicando Poblete.

"Este mismo proceso se va a repetir para el partido de la Selección por lo mismo, ya tenemos coordinado con la productora del Santiago Rock City (The FanLab). Ellos tienen otro tipo de carpeta que es mucho más moderna que la que utiliza DG Medios y hemos tenido bastante coordinación con ellos y Francisco Goñi, quien es el encargado de esa productora y hablamos para replicar el modelo", añadió.

La delgadas carpetas que cubren el césped del Monumental / Foto: Pedro Marín R.

Al ser consultado sobre el paso estará en perfectas condiciones para el 5 de octubre, Poblete fue sincero al indicar que "es indudable que al ser un recital masivo con gente de pie y saltando, la tonalidad del césped va a cambiar, para eso los próximos días vamos a expandir nuevamente fertilizantes para dejarla tranquila será regada hasta el 22. La cancha principal no será utilizada por el primer equipo estos días, puesto que queremos que este en buenas condiciones para el partido con San Luis y la Selección".

"Claramente se resiente el terreno y hemos tomado algunas medidas que son importantes. Si bien, es complicado decir en que porcentaje estará para el partido de la Selección, la gran prueba será el día 22 ante San Luis, ya que son plazos similares y como la carpeta de la otra productora es de mejor tecnología, se supone que estaría un poco mejor", añadió el gerente de operaciones de ByN.

Finalmente, Poblete confesó que desde el ente rector del fútbol no han recibido ninguna solicitud para el cuidado del gramado, pero que sí están al tanto de los trabajos que se han realizado y medidas que han tomado para cuidar el césped.

"No hemos recibido ninguna solicitud por parte de la ANFP, pero ellos están en conocimiento de lo que hemos realizado con la cancha y entienden que nuestro compromiso con la Selección es brindarle un buen campo de juego y están puestas las confianzas por ambos lados, ya que vamos a tratar de tenerla en las mejores condiciones para el día del partido", finalizó Poblete.