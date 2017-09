Las "fomes" y trabajadas Fiestas Patrias de los tres "grandes" de Chile

Pedro Marín, Diego Espinoza y Pablo Serey

Las Fiestas Patrias en Chile se celebrarán oficialmente el próximo lunes 18 y martes 19 de septiembre, pero la programación de la séptima fecha del Torneo de Transición 2017 obliga a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica; y al resto de los clubes nacionales, a tener una trabajado y "fome" celebración del 18 en sus respectivos centros de entrenamiento.

En el caso de los albos, estas Fiestas no serán las esperadas, sobre todo después la programación del duelo ante San Luis de Quillota de este viernes 22 de septiembre que no cayó bien. El plantel tendrá libre sábado y domingo, sin embargo, el 18 y 19 tendrán que ir a entrenar. Es más, el lunes están citados a las 10:00 horas en el estadio Monumental.

Sobre esta situación, el capitán Esteban Paredes sostuvo que "tenemos que entrenar esos días así que no vamos a festejar como a lo mejor quisiéramos". Eso sí, los jugadores podrán celebrar este fin de semana las Fiestas Patrias y la probabilidad de que el lunes entrenen con el olor de asados de fondo, es muy alta.

En Universidad Católica tampoco tendrán fiestas relajadas, luego de que este sábado 16 se programará jugar un partido amistoso con Barnechea en el complejo Raimundo Tupper del Estadio San Carlos de Apoquindo. Luego de eso, los cruzados tendrán libre el domingo y el lunes, para volver a entrenar el martes 19 de septiembre, pensando en el partido frente a Deportes Temuco de visita, el próximo domingo 24.

"Tienen que disfrutar, las fiestas son para disfrutar, a pesar de que en Chile tenemos muchos feriados y muchas fiestas, estos días hay que disfrutarlos, la vida es para disfrutarla y gozarla, para tomarse una buena copa de vino, conversar con una buena bebida, comerse un buen asado, disfrutar con los amigos", apuntó el técnico Mario Salas.

"Al final, cuando todo es exceso nada se disfruta, pero aquí los jugadores saben que tienen la posibilidad de disfrutarlo y por favor que lo hagan, que disfruten con la familia. Bienvenidas las fiestas, pero siempre con la moderación y sobriedad que corresponde", añadió.

Por otra parte, y luego del compromiso por Copa Chile ante los quillotanos, la U entrenó este viernes y hará lo mismo el sábado. El domingo y lunes tendrán días libres y el martes volverán al Centro Deportivo Azul para enfocarse en el duelo frente a Everton del próximo sábado 23, eso sí, sin chicha y terremoto según apuntó el argentino-chileno Gustavo Lorenzetti.

"Por lo menos yo las vivo como casi todos los días en lo alimenticio, cuidarse de comer lo justo y necesario y disfrutar los días libres con la familia. Uno igual se puede dar un gustito con una carne, un par de empanadas no hay ningún problema. A mi me gusta la entraña y el tapabarriga igual a la parrilla. La chicha y el terremoto no los he probado, tampoco lo haré (risas)", apuntó el recién nacionalizado Duende.

"Nos tenemos que cuidar en estos días en que uno sólo quiere comer cosas ricas, es un poco difícil pero como profesionales que somos tenemos que tener la mente en el partido con Everton", añadió Isaac Díaz.