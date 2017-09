Fernando González se emociona con la hípica y sueña con la Triple Corona del Chile

La alegría de los apostadores que confiaron en "Leitone" en las Dos Mil Guineas se tomó el Hipódromo Chile en esa recta final en que el representante del Stud Ferro logró sacarle 10 cuerpos a "Lauriado" y con Kevin Espina consagrarse como el mejor macho del proceso generacional en la arena palmeña.

Vitores que sonaron en todo el recinto de Independencia, en especial en los palcos, donde Fernando González gritaba orgulloso: "¡No tenía una alegría tan grande desde la medalla de oro!", dirigiéndose a sus cercanos, que lo abrazaban celebrando el logro de su caballo regalón.

El ex tenista, junto a Roberto San Miguel y Ariel Gómez, son los propietarios de la nueva sensación de la arena que Mano de Piedra luce con orgullo en sus redes sociales, demostrando un fanatismo a toda prueba.

Pero no sólo el medallista olímpico en los juegos de Atenas y Beijing festejó, también los fanáticos de la hípica chilena que ya se frotan las manos con un duelo que sacará chispas en el Gran Criterium Mauricio Serrano Palma en el que se tendrá que enfrentar a "Wow Cat", la yegua invicta que se ganó todos los elogios por su arrollador desempeño.

Kevin Espina, flamante vencedor del sábado pasado asume el desafío y cuenta como se sintió al conseguir su segundo triunfo en un clásico de Grupo 1: "En el día de la carrera estaba súper contento y emocionado al ganar con 'Leitone'. Por sobre todo agradecido de los que siempre me apoyaron", comenta a Publimetro el jinete que también se quedó con el Clásico Alberto Solari Magnasco en 2016.

Pese a que se temía que tuviera problemas con la cancha pesada, el caballo respondió y demostró que podía vencer tras tres figuraciones en estelares. Su conductor contó la emoción que le generó vencer y hacer feliz a Fernando González uno de sus ídolos deportivos: "Tengo muchas expectativas de seguir con esta racha triunfadora y seguir creciendo como jinete. Mi objetivo es seguir corriendo clásicos grupo I y obviamente salir triunfador. Fernando González me apoyó y me felicito en el momento de la premiación (…) es especial compartir con el, obvio que lo admiro como persona y deportista", señaló.

"Wow Cat" la yegua maravilla de Independencia

El palmarés de "Wow Cat" mete miedo de cara a los grandes clásicos que presenta la primavera hípica, con triunfos en prestigiosas carreras como el Tanteo de Potrancas y las Mil Guineas, además de otros tres celebraciones que la transformán en favorita para los próximos desafíos.

Para Jorge A. González la representante del Stud Vendaval tiene muchas posibilidades de frenar el tranco ganador de "Leitone" y el cambio de distancia no lo amedrenta: "No va a tener problemas. Si bien su sangre ha dado puros caballos de tiro corto, es fondista neta. Por eso creo que el aumento de distancia no será inconveniente para ella, creo que irá a nuestro favor".

De todas formas valora la irrupción de otro caballo en la lucha que se llevará a cabo en el Sábado de Campeones lo que le sacará algo de presión en la carrera estelar de la jornada: "'Leitone' es sin duda es un gran caballo, veremos que pasa porque los dos tienen méritos de sobra para esa gran carrera, será un bonito duelo. Esperar que gane el mejor y que sea una carrera limpia, siempre valorando que es bueno que haya otro competidor de alta categoría. Si bien las hembras estaban a un nivel parejo, mi yegua sobresalía entre ellas. Ahora con "Leitone" no será tanta la presión de seguir invicta" analizó.

Más allá de la gran rivalidad deportiva que demostraran el recinto del sector norte de la capital, el Chino se mostró feliz por el hecho de que jinetes jóvenes puedan demostrar que son capaces de vencer en los grandes clásicos, como lo hizo Felipe Henríquez, último ganador de la Polla de Potrancas en el Club Hípico, y Kevin Espina en las Dos Mil Guineas: "Me pone muy contento. Representa la savia nueva de la hípica. Queda claro que los jinetes nuevos estamos dando que hablar, cambiamos el esquema, demostrando que el panorama ya no está tan marcado entre los jinetes de elite. En la vida todo tiene que ir cambiando y ojalá que esto sirva de incentivo para las nuevas generaciones, que si uno se propone algo tiene que seguir hasta el final. Kevin tiene grandes condiciones y solo por no ganar constantemente se le achican las oportunidades para ganar estos clásicos, el fin de semana demostró que si puede", finalizó el protagonista del que será uno de los grandes duelos del año.