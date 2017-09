Trastienda quillotana de Copa Chile: La cruzada de los hinchas de San Luis contra el machismo en el fútbol

La última visita de Universidad de Chile a Quillota no había sido para nada grata. Una derrota ante San Luis por 2 a 0 en el Torneo de Transición les cortó la racha de dos partidos ganados que llevaban en el inicio del campeonato local.

Sin embargo, el fútbol da revanchas y los azules tuvieron la suya por Copa Chile. En la ida de los cuartos de final, los azules volvieron a visitar el sintético del Lucio Fariña y ahora rescataron una valiosa victoria por 1 a 0, que los deja con una gran opción de avanzar a la siguiente ronda. Un partido que dejó varios momentos fuera de la cancha para destacar.

Contra el machismo

Más de tres mil hinchas (3.3363) de San Luis y la U llegaron al estadio de Quillota para ver el duelo entre ambos equipos, y en el ingreso varios de los fanáticos recibieron un folleto que buscaba erradicar los cánticos y apodos que directamente denigran a la mujer, especialmente los que van dirigidos a Universidad de Chile, Colo Colo, y Universidad Católica:"¡Basta del machismo en el fútbol! Empecemos por nosotrxs. Los hinchxs de la U no son madres, lxs hinchas del Colo no son zorras, y lxs hinchas de la UC no son monjas. ¡No denigres a la mujer! Hoy no llames madres a lxs hinchas o jugadores de la U", decía el panfleto de la Agrupación San Luis de sus hinchas.

Que no se vaya Cheíto

El mal momento que vive la UC y Colo Colo ha puesto en duda a sus técnicos, y eso ha permitido que nombres como el DT de San Luis de Quillota, Miguel Ramírez, suene para reemplazar a Mario Salas y Pablo Guede respectivamente. Un escenario que no le gusta nada a los fanáticos de los Canarios, que no quieren que se vaya su entrenador. "Él es muy buen técnico, y sería una lástima para San Luis porque todavía le quedan muchas cosas por hacer", dice Luis Fuentes, fanático quillotano. "Cheíto le cambió la cara a San Luis, nosotros siempre estábamos abajo y ahora siempre arriba, que no se vaya", añadió Eugenio Salazar.

Hoyos atrasado

Tal como ocurrió en el partido frente a Huachipato por el torneo de Transición 2017, el técnico Guillermo Hoyos salió atrasado a la cancha de Quillota, y cuando el partido de la U y San Luis ya había comenzado. Una demora que ya se ha vuelto una costumbre y que podría costarle una nueva amonestación al entrenador, quien no recibió castigo por lo sucedido anteriormente contra el cuadro de Talcahuano.

El nuevo reencuentro de Pepe Rojas

El defensor ya se había encontrado con su ex club, Universidad de Chile, por el Torneo de Transición y ahora, por Copa Chile, le tocó nuevamente vivir este especial partido. Pepe salió a la cancha, saludó a sus ex compañeros, especialmente a Mauricio Pinilla, con afecto, y después del partido recibió las burlas de los azules. Mientras atendía a los medios de comunicación, en tono de broma, le pegaron en la cabeza, lo empujaron y no lo dejaron declarar en paz. Puro buen humor.